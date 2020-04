Potipõllumees ostis kriisi saabudes tualettpaberi asemel seemneid

Tellijale

Maarahva Poe kauplusi opereeriva OÜ De Visu juht Mati Soasepp ütles, et nende e-poes käib praegu enneolematult aktiivne müük. „Näha on, et pooditulemist peljatakse, kuid internetist ostmine on tõusnud kõvasti,” ütles ta. „Ka uusi kliente on palju.”

Soasepp sõnas, et ostetakse kõike, mida tarvis kodus aiakraami kasvatamiseks: seemneid, sibulaid, seemnekartulit. „Kõik see, mida saab ise kasvatada, keldrisse panna ja säilitada. Eesti rahvas on raskel ajal ikka lootnud iseenda peale,” lausus Soasepp. „Praegu on inimestel aianduse jaoks rohkem aega ja eks näpud sügelevad – kes teeb suuremaid peenraid, kes remonti.”