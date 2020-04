Farmihoone vajab ilmastikule vastavat õhuvahetust

Tellijale

Talvel tuleb rohkem jälgida, et veised, iseäranis vasikad tõmbetuult ei saaks. Suvel peab lisaks farmi heale ventilatsioonile loomi jahutama, et nad palavust paremini taluksid. Veel võiks laudas hoida niiskuse 50–60% piires, sest on ju teada: mida niiskem ja soojem õhk, seda parem elu viirustel ja bakteritel.

Loomad vajavad jahutamist

DeLavali tootejuht Ervin Peik märkis, et kui ilmad kevadel soojenevad, muutub järjest tähtsamaks loomade jahutamine farmis, sest ega tänapäevastes lautades, kus pool või enamgi seinast on avatud ja kaetud vaid külgkardinatega, ei saagi sisetemperatuuri välisest palju erinevana hoida. Ainuke lahendus on tagada, et õhk laudas liiguks ja kuumade suveilmadega vahetuks õhk farmi sees vähemalt neli korda tunnis.