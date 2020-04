Ise terrassi ehitades mõtle kõik kümme korda läbi

Kuu aega tagasi oli meist enamikul aega vähe ja tegemist palju. Nüüd on vastupidi. Paljudel on pealesunnitud vaba aega raske taluda, aga sisukas tegevus aitab keha ja vaimu vormis hoida. Üks variant on ehitada koduaeda mõnus ja tugev terrass. Kui materjal olemas või õnnestub see hankida, pakuvad rõõmu nii tööprotsess kui ka tulemus.