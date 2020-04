Enne õunapuu lõikamist tasub pisut õppida

Tellijale

Kui tavaliselt annavad õunapuude lõikamise ajast märku soojemad ilmad, siis tänavu on pidevalt olnud üks suur kevad või sügis – kuidas keegi paremaks peab. Õunapuude lõikamist soe talv aga ei mõjuta, pigem neile see meeldib. „Õunapuud ei vaja puhkamiseks krõbedat külma, nad puhkavad ka lõunapoolsetes maades, kus polegi talvel külmakraade. Õunapuu annab saagi, kogub varu ja elab puhkeperioodi n-ö ooteseisundis üle,” selgitas VH Haljastus OÜ üks juht Piret Virkepuu. Koos osaühingu teise juhi Urmas Haugiga lõikavad nad õunapuid 2013. aastast, igal aastal umbes seitsesada üle Eesti.

Tänavuse talve elasid õunapuud ilusti üle, polnud külmakahjustusi ega päikesepõletusi. Samas on tänavune niiskus soodustanud seenhaigusi ja tõbesid. „Talve elasid puupragudes ja pinnases hästi üle igasugu putukad-mutukad, on arvata, et neid on tänavu rohkem,” märkis Virkepuu.