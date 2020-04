Põllumajandust pole sugugi lihtne juhtida

Ehkki mõned juhid on seda meelt, et pole erilist vahet, millist firmat juhtida, ütlevad asjatundjad, et põllumajandusettevõtet juhtida on paljude muutujate ja looduslike tingimuste tõttu siiski palju keerulisem kui näiteks näiteks ­sokivabriku ohjamine. Praeguses olukorras on õige juhtimine eriti oluline.