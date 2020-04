Mida teha pühadeks keedetud munadega?

Eelkõige tasub meeles pidada, et enne keetmist tuleks munad aegsasti külmkapist välja võtta, et need äkilise temperatuurimuutuse tõttu keevas vees ei puruneks. Samuti peab jälgima, et vesi munade keetmisel liiga hoogsalt ei keeks, vaid ainult kergelt mullitaks ehk n-ö podiseks. Liiga kõrgel temperatuuril kuumutamisel tuleb munavalge sitke ja rebu jahune.

Munade keetmisel on oluline täpne kellaaeg – see on üks asi, mida köögis sisetunde alusel teha ei saa. Kui asetad munad juba kuuma vette, siis selleks, et saada üsna vedela kollasega muna, tuleks arvestada 2,5–3 minutit. Poolpehme munakollase jaoks on vajalik 4–5 minuti pikkune keeduaeg. Garneerimiseks on munarebu kõige ilusam kaheksaminutilise kuumutamise järel. Vaid täidetud munade valmistamiseks peaks munakollane olema täiesti kõva, mis tähendab, et keeta tuleks 9–10 minutit.

Külmkapis säilib nädala

Kui munakoores juhtub olema mõra, tasub keeduvette lisada äädikat või soola, et munavalge välja ei keeks. Väga värskeid mune keetes on neilt sageli raske koort eemaldada, sest koore alla pole jõudnud õhuvahet tekkida. Sel juhul tasub kloppida koored katki ja asetada munad tagasi külma ­vette. Vesi tungib siis koore ­alla ja koort saab hõlpsamalt eemaldada.

Keedetud munad tuleks võimalikult kiirelt toidus ära kasutada, sest isegi pehmete munade rebud muutuvad sageli juba mõnetunnise seismise järel kergelt siniseks. See on tingitud munarebus leiduva raua reageerimisest munavalges tekkiva divesniksulfiidiga (väävelvesinikuga). Kui keedad ekstra mune mõne roa jaoks, tee seda vahetult enne toidu valmistamist. Pühade puhul keedetud ja värvitud munad võiks aga kasutusele võtta esimesel võimalusel.

Keedetud mune ei tasu üle paari tunni toatemperatuuril hoida. See-eest külmkapis säilivad need suisa nädala ja seda isegi juhul, kui on juba kooritud. Kooritud keedumunad tuleks aga panna õhukindlalt suletud anumasse.

Muide, mune soovitatakse serveerida portselannõus ja vältida söömisel hõbedast söögi­riistu. Munas sisalduv väävel nimelt ühineb keemiliselt hõbedaga, tekitades lauahõbedale plekid.

Mida teha keedetud munadega?

Keedumunade kasutamiseks on ohtralt võimalusi: munavõi, salatid, pirukatäidised, kilu- jm võileivad, täidetud munad, supid ja kastmed.

Peamiselt valge kala juurde pakutav Poola kaste on üks hea variant, et neid toidule lisada. Selle kastme valmistamiseks võta viis kõvaks keedetud muna ja riivi või tee need kahvliga pudiks. Pane 3 dl puljongit keema, lisa munad, võta kastrul tulelt ja sega vispliga sisse 50 g tükeldatud võid. Sega kõik vispliga ühtlaseks ning maitsesta soola ja pipraga. Laota ahjuvormi kergelt läbi praetud kala peale ja küpseta ahjus u 170 kraadi juures 20–30 minutit, kuni pealiskiht hakkab kergelt pruunistuma. Haki peale maitserohelist ja naudi koos keedukartuli või riisiga.

Täidetud munade saamiseks aga ei ole vaja teha muud, kui kooritud munad pooleks lõigata, kollane välja võtta ja läbi sõela suruda. Munakollasele lisada juurde toasooja võid ja majoneesi, maitsestada soola ja pipraga ning soovi korral lisada näiteks peenelt hakitud suitsukala, kalamarja, päikesekuivatatud tomatit. Segada kõik ühtlaselt kreemiks ja ­tõsta kas lusikaga või pritsida läbi pritskoti munavalgete sisse. Raputada peale pisut maitserohelist ja mõnus vana kooli suupiste ongi valmis.