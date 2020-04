Taimemüük kolib e-kanalitesse

Rõngu Aed on istikuid hulgi müünud mitukümmend aastat ja viimasel ajal ongi nad keskendunud rohkem e-kaubandusele. „Eriolukorra tõttu on e-müük plahvatuslikult kasvanud,” tõdes müügijuht Mati Velmre. „Viirusepuhangut ei osanud keegi ette näha, seetõttu võib esineda mõningaid tõrkeid meie toodete logistikas. Tellimuste käitlemine ja komplekteerimine toimub oma jõududega Rõngu Aia kasvuhoonetes, tarnetel kasutame Itella ja Omniva abi. Ent e-kaubanduse järsu kasvu tõttu on ka nemad ränga koormuse all. Plaanime ka oma jõududega kullerteenust pakkuda, et ooteaeg jääks võimalikult lühikeseks.”

Tartumaal tegutsev Metsa Talu avas oma e-poe taimed.ee juba kümmekond aastat tagasi. „Kümme aastat tagasi oli e-pood pigem edevuse asi, aga viimastel aastatel ei kujutagi taimemüüki ilma selleta ettegi. Laatadel pole me enam mitu aastaid taimi müümas käinud,” rääkis Metsa talu peretütar Piret Roosvald. „E-pood saigi tehtud seepärast, et talu pererahvas ei peaks laatadel kauplema. Laadalkäimine on küll vahva, kuid aeganõudev ja füüsiliselt raske.”

Ka Metsa talu e-poes on hooaeg alanud. „See on ootuspärane. Olen tähele pannud, et kui varakevadel on päikeseline päev, siis kohe tellitakse rohkem,” sõnas Roosvald. Nad valmistuvad e-tellimuste tõusuks.

Talu kasvatab kultuurmustikaid, -pohlasid, -jõhvikaid ja mesimurakaid. Müüakse just neid taimi, mida ise põllul ja peenras kasvatatakse. Kõige minevam kaup on ikka kultuurmustikad. Roosvald rääkis, et neil on kõik taimed pottides ja taimed sellises mõõdus, et mahuvad pakiautomaadi kõige suuremasse kasti. „Kõigi aastate jooksul on mulle teada üksainus kord, kus taimed olid transpordi ajal viga saanud,” lisas ta.

Taimed kohtingupunkti

Eesti üks silmapaistvamaid suvelillekasvatajaid Kanepi aiand kasutab e-müüki tänavu esimest korda.

„Elu sunnib,” tähendas aiandi juht Margus Vahtramäe. „Müügikohti isegi oleks, aga kardame, et kui palju rahvast ühte kohta tuleb, toob see pahandust. Ühiskond mõistab hukka.”

Märtsis müüs Kanepi aiand noortaimi e-poe kaudu, aga kuna suurte taimede pakiga teelesaatmine eeldaks ebamõistlikult tülikat pakkimist, siis õitsvad lilli nad kulleriga või pakiautomaati ei saada. Selle asemel mõeldi välja oma kohtingupunktid. Klient valib e-poes taimed välja ja maksab, aiandis komplekteeritakse tellimus ja toimetatakse kohtingupunkti, kuhu saab kohale minna ja ­ostu kontaktivabalt kätte saada. Praegu on sellised punktid Lõuna-Eesti piirkonnas, aga aktiivselt otsitakse partnerit ka Tallinnas ja Harjumaal.

„Kui saaks lilli pakiautomaati saata, oleks müük hoopis edukam, sest Eesti inimene on väga pakiautomaadi usku,” nentis Vahtramäe.

Paljasjuursed posti

Õitsvad lilled on transpordi suhtes väga õrnad, aga paljasjuursed viljapuu- ja marjapõõsaistikud kannatavad kenasti transporti.

Saare-Tõrvaaugu aiandi aednik Harri Poom tõdes, et istkumüüjatel tuleb raske kevad, sest laatu on järgemööda tühistama hakatud. Nii otsitaksegi võimalust, kuidas midagigi maha müüa. „Mis sa ära teed, hädaga sööb kurat kärbseidki,” püüdis mees halvast olukorrast naljaga üle olla.

Kui potitaime postipanek eeldab põhjalikku pakkimist ja kujuneks üpris kalliks, siis paljasjuursetega on lihtsam. Poom kinnitab, et postiga kannatab taimi saata küll. Ta isegi on neid tellinud Inglismaalt, Saksamaalt ja Poolast. Kuni taim pole lehtinud ja on puhkeolekus, pole probleemi.

Saare-Tõrvaaugu e-müübki praegu paljasjuurseid viljapuid ja nõuistikutena on plaanis müüki panna väiksemaid sammasõunapuid.

Poom tajub samuti, et tänavu on huvi taimede e-müügi vastu elavam. Aga põhjus võib olla ka soojas talves, mis juba märtsis aias tegutseda lubas. „Märtsi teises pooles müüsime nii aktiivselt nagu tavaliselt aprillis,” sõnas mees.

Frigotaimed

Rõngu Aed on keskendunud frigo- ja paljasjuursetele taimedele ning paljasjuursetele istikutele. Kultuuridest on soositumad maasikad ja vaarikad, mis annavad saaki juba esimesel hooajal. Lisaks pakutakse laia valikut sõstra- ja karusmarjaistikuid, viljapuid, mustika- ja kuslapuuistikuid.

„Paljasjuursed taimed ja istikud peavad hästi vastu postitranspordile, kaaluvad vähe, on kompaktsed. Oluline on ka oskus kaupa pakendada, seda oleme aastate jooksul pidevalt täiendanud,” rääkis Velmre. „Tarnime hooaja jooksul ka maasikakassette ning -ampleid, samuti mullapalliga istikuid. Suuri probleeme pole olnud – kiitus postiteenistustele!”