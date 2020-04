Ladu on lihavõtteks vutimune täis

Tellijale

„Müüki ei ole. Varu on olemas, aga poodides ei ole kliente ja koju ka ei tellita. Ju inimesed mõtlevad muule kui vutimunale,” lausus Järveotsa vutifarmi juhataja Lembit Liivamägi. Tavaliselt on enne munapühi vutimunade müük kolm korda kasvanud ja alati on kaubast puudu jäänud. „Praegu on ka restoranid kinni ja toodame liha lattu. Lootuses, et kunagi läheb kõik uuesti lahti. Olukord on keeruline.”