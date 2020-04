Vaja on koroonaõigust

Praeguseks on selge, et koroonaviiruse tagajärjed majandusele on viimaste aastakümnete tõsiseimad. Selleks et vältida eelmise majanduskriisi tagajärgi, tekitada õiguskindlust, leevendada ebaõiglust ja kohtute ülekoormust, on vaja vastu võtta kompleksne ajutine õiguslike meetmete pakett. Selleks tuleks justiitsministeeriumil luua koroonaõiguse kriisikomisjon, kes suudaks kiiresti vajalikud meetmed välja töötada.