Marti Aavik: üle piiri raha tooma

Vaja on kokkuleppeid eelkõige nende riikidega, kus see aitaks Eesti eksportijatel kohe uuesti tööle asuda, ja nendega ka, kust meil on omakorda oskuslikke meeskondi tarvis. Jutt, kas initsiatiivi peaks võtma Euroopa Komisjon või keegi teine, on tähtis ja huvitav. Küsin hoopis, kas me ootamise asemel ei saaks Põhjala ja Balti riikidega omavahel asju selgeks rääkida, olla eeskujuks teistele?

Miks? On tõenäoline, et see Wuhani viirus jääb meid lainetena ohustama seni, kuni kasutusse jõuab ­tõhus vaktsiin või on piisav hulk inimesi saanud nakkuse ning on tervenemise järel immuunsed. See tähendab, et praegusega sarnaseid karantiinegi võib lainetena veel tulla.