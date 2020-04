Christine Lagarde: Euroopa Keskpank ulatab abikäe ettevõtetele ja majapidamistele

Tellijale

Praegu on nendeks ettevõtjad ja perekonnad, kelle sissetulekud on järsult vähenenud ja mure tuleviku pärast üha kasvab. Euroopa Keskpanga poliitikameetmed on mõeldud just sellistele inimestele. Oleme enda mandaadi piires kujundanud oma meetmed nii, et likviidsus jõuaks enim toetust vajavate kodanike ja sektoriteni.