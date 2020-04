Rahandusministrid rääkisid öö otsa tühja

Tellijale

«Pärast 16 tundi kestnud arutelusid jõudsime kokkuleppe lähedale, kuid me ei ole veel kohal. Ma peatasin eurogrupi kohtumise ja me jätkame homme, neljapäeval,» ütles euroala rahandusministreid ühendava Eurogrupi portugallasest juht Mário Centeno.

Ministrid peaksid kõnelustele naasma täna, ehkki on raske ette kujutada, kuidas saadakse vastuolus riike oma punaseid jooni ületama, eriti kui arvestada seda, et Euroopa Keskpanga massiivne sekkumine on survet turgudele juba mõningal määral leevendanud.