Õllepruulid: inimestel pole praegu põhjust juua

Kõige suurem pauk on õllepruulidele tulnud praegu horeca- (hotellid, restoranid ja toitlustajad – toim) sektorist. «See on praktiliselt nulli kukkunud. Natuke ostetakse restoranidest jooke kaasa, aga vähe,» sõnas Saku õlletehase juht Jaan Härms. Lisaks kõrtsidele on pea täielikult ära vajunud põhjapiir, kuna sadamas turiste lihtsalt ei käi, samuti lõunapiir, kuna Läti-Eesti piiril on taastatud kontroll ja mitmed sealsed viinapoed on uksed ajutiselt kinni pannud.