Kogukondlikke traditsioone trotsides

See on tõestisündinud lugu noorest naisest, kes tunneb, et ei sobitu oma kogukonda. Esty (Shira Haas) on tavapäratu lapsepõlvega noor naine, kes elab Williamsburgis holokausti üle elanute asutatud kommuunis. Ta saab viimaks võimaluse õnnele, kui ta sobitatakse abiellu jõuka juveliiri häbeliku poja Yankyga (Amit Rahav). Loodetud õnne aga ei tule, kui Esty ei suuda aasta jooksul Yankyle last sünnitada ning Yanky lahutust nõuab.