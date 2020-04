«Seisan selle eest, mis on õige. Õige on rääkida»

Tellijale

Tammeoksa eksabikaasa nõudis kohtus aastate jooksul Pärnu Postimehes ilmunud ja kolmes telekanalis eetrisse jõudnud kokku kaheksa loo eemaldamist. Samuti nõudis mees, et iga loo teda puudutanud väited kummutataks ükshaaval ja just 2018. aasta suvel kohtusse antud hagis nimetatud lausetega. Näiteks: «Kinnitan, et Jari Ilonen ei ole olnud vaimselt ega füüsiliselt vägivaldne minu ega meie laste suhtes. /.../ Palun vabandust nende valede väidete esitamise eest!»