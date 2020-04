Tellijale

Et probleem on tõsine, viitas ka sotsiaalminister Tanel Kiik (KE), kelle sõnul pole vägivallale mingit õigustust. «Paneksin kõigile Eesti inimestele südamele, et ka igal muul ajal, aga eriti praegu, tuleb üksteist eriliselt hoida. Vägivallale ei ole kunagi õigustust, ei ole vaja otsida põhjendusi, pole vaja peita ennast vabanduste taha. Ma väga loodan, et me ei näe kriisiajal lähisuhtevägivalla kasvu ja et inimesed saavad aru, et pingete maandamiseks on mõistlik minna jalutma, on mõistlik rääkida ja leida lahendusi, vajadusel otsida professionaalset abi. Me peame üksteist märkama ja sellest teada andma kohe, mitte jääma ootama,» ütles Kiik eriolukorra pressikonverentsil.