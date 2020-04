Tellijale

«Kui eelmisel aastal panustas riik tee-ehitusse 171, siis tänavu 190 miljonit, välisraha on kasvanud 17 miljonilt 25 miljonini,» rääkis maanteeameti peadirektor Priit Sauk. Lisaeelarvest plaanib valitsus maanteeametile anda veel kümme miljonit eurot ehitusmahu suurendamiseks.

Sauk ütles, et riik on võtnud tee-ehitusel peamiseks sihiks kiirkorras tähtsamad põhimaanteed neljarajaliseks ehitada. Kiirkorras tähendab 10–15 aasta jooksul ja maksma läheb see 1,7–2 miljardit eurot.