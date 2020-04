Eesti lühiuudised

Tellijale

«Ma ei saa teile kahjuks kuidagi öelda, et strateegia võiks täna ette näha, et me 1. mail eriolukorrast väljume,» sõnas peaminister Jüri Ratas eile riigikogus. Ta lisas, et oluline näitaja on koroonaviirusega nakatunute protsent: kas see kasvab või kahaneb. «Peame vaatama, milline on hospitaliseeritute protsent. Peame vaatama, milline on intensiivravi vajavate inimeste protsent. Ja kindlasti peame vaatama majanduse mõttes, mida teevad meid ümbritsevad riigid, Euroopa Liit, meie lähikondsed. Nii et täna ei saa olla juttu, et hakkame reaalselt [kriisist] väljuma,» selgitas Ratas. Ta lisas, et kriisist väljumise plaani valmistatakse ette, kuid praegu ei ole võimalik öelda, millal koolid või kaubanduskeskused avatakse. PM