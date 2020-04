Töötus on suurim vaesusrisk

Inimene on sattunud vaesusriski, kui märkab, et leibkond ei saa enam lubada endale asju, mida on seni pidanud vajalikuks ja normaalseks. Riigile peaks häirekell helisema siis, kui hakkab kasvama vaesusriskis elanike osakaal – see juhtub paratamatult, kui majandus pöördub langusesse ning inimeste sissetulekud vähenevad. Koroonaepideemia vallandatud majanduskriis alles võtab hoogu. Saame näha, kui kiiresti on riik võimeline reageerima, et vaesusriski ei satuks liiga suur osa elanikkonnast.