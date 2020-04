Lihavõtteks Jaanirannalt: küpseta MerMeri hõrku kohupiimakooki

Tellijale

Jaanirannal MerMeri kodurestoranis ei ole kriisiaja vaikelust juttugi. «Selle asemel käib meie köögis viimased paar nädalat suur möll. Ma olen õhtuks täitsa läbi,» kirjeldab praegust eriolukorda restorani perenaine Merrit Kiho. Ta on just jõudnud Kolga-Aablasse tagasi järjekordselt gurmeepakikeste laialiveolt Tallinna ja Rakverre ning pakiautomaatidesse.

«Poleks uskunud, et rahvas me pisikest MerMeri nii hoiab ja et meid pole unustatud,» tunneb ta siirast heameelt ja katkestab korraks jutu. Uksele koputab järgmine kunde, kes tuleb sidrunimekist kohupiimakooki nõutama – see on tellijate hulgas lihavõtte eel üks tahetumaid küpsetisi. Omajagu on neidki inimesi, kes ise Jaaniranda kodugurmeele järele tulevad, kinnitab pererahvas.