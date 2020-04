Priit Alamäe, Robert Kitt ja Marek Helm: viirusetesti läbinud digiriik

Internetis levib meem, kus küsitakse, kes teie ettevõttes juhib digiteerimist. Vastusevariantideks pakutakse CEO (juhatuse esimees), CTO (tehnoloogiajuht) või Covid-19. Loo moraal on, et innovatsioonist ning ettevõtete ja riikide digiteerimisest räägitakse koosolekutel küll palju, kuid päris asjad hakkavad juhtuma siis, kui vanamoodi enam edasi ei saa. Majandusteoorias samastatakse innovatsiooni sageli Joseph Schumpeteri «loomingulise lammutamisega», mis sisuliselt tähendab, et uus meetod on nii palju parem, et vana jäetakse lihtsalt kõrvale või lammutatakse sootuks.