Tõnu Viik: koroonakriis levitab virtuaalsust

Tellijale

Inimene on sotsiaalne olend. Isegi iseendaks ei saada muidu kui läbi teiste. Kui me varem olime harjunud mõtlema, et teistega kokku tulemine ja koos olemine on midagi toredat – me tegime seda pidupäevade puhul, asjaajamiseks ja ajaveetmiseks –, siis nüüd hakkab meie peas sellega võistlema idee, et teiste füüsiline lähedus võib olla ohtlik. Et rahvast täis kohad on ebatervislikud. Ja kui me tulevikus jäämegi selle juurde, et on eetiline ja vastutustundlik piirata meiega füüsilises kontaktis olevate inimeste ringi nii palju kui võimalik, siis muutub ka meie sotsiaalne ja majanduslik elukorraldus. Üks tehnoloogiline võimalus sellise muudatuse elluviimiseks on teiste kohalolu virtuaalseks muutmine.