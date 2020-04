Vikerkaar loeb. Hea näide «keskmiselaubalisest» kvaliteetkirjandusest

Karantiiniaeg on jätnud mulle rohkem võimalusi lugemiseks ja Zoomis seminaride juhendamisest väsinud silmi trotsides olen teinud tutvust viimase paari aasta rahvusvaheliste bestselleritega. See on hea kriisiaja lugemine. Närvid on maailmas toimuvast niikuinii läbi ja hästi punutud jutulõng on parim viis mõneks tunniks mõnda alternatiivmaailma sukelduda ja ohutus keskkonnas adrenaliininäärmetel töötada lasta.