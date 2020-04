Värske teos krimikirjanduse kuldajastust

Tellijale

Mitfordide vanem tütar Nancy organiseerib Londonis olles õe sünnipäevale oma sõpruskonna, kellega otsustatakse peo lõpus, kui ülejäänud juba magavad, mängida aardejahti, kõrgklassi noorte seas populaarset seltskonnamängu. Mõisas toimuvale mängule mõeldakse välja omad reeglid, osalejaid võlub mõte, et ümberringi on kottpime Inglise maastik ning mängitakse jalgsi, mitte autodega ringi sõites. Õhtu kulgeb plaanipäraselt, kuni leitakse mängu organiseerija, särava ja noore Adrian Curtise laip.

Romaan «Särav noor surnu» on Jessica Fellowesi teine ilukirjanduslik teos. Tema sulest on varem ilmunud nii elustiili- kui ka eneseabiraamatuid, kuid rahvusvahelise tuntuse saavutas ta oma onu Julian Fellowesi loodud teleseriaali «Downton Abbey» tegelasi ja tausta avavate ülevaateraamatute autorina. Fellowesi kodulehel on tsiteeritud kirjanikku ja produtsenti Daisy Goodwini, kes viitab Fellowesi «Säravale noorele surnule» kui kuldajastu krimikirjanduse säravale näitele. Hoolimata sellest, et romaan on kirjutatud pea sajand pärast kuldajastut.