Väärikas ajalugu

Tellijale

Teiseks ei tea ma postmodernses maailmas enam, kuidas seda sõda ikkagi nimetada. Kui juba «muistne vabadusvõitlus» kriipis kõrva ja tuli kõrvale heita, ega siis Vabadussõjalgi enam pikka pidu pole. Kas selle nimeks saab «kodusõda ja välismaine interventsioon», «Põhja-Euroopa ristisõjad kommunismi vastu» või «võitlus Euroopa eest» on praegu veel vara öelda. Juba praegu lubatakse Vabadussõda väikese tähega kirjutada, sest eks ta üks paljudest Eestis peetud sõdadest ole. Mulle siiski tundub, et see on teistest Eestis peetud sõdadest mõnevõrra erinev, sest vaid tänu sellele saame rääkida Eesti riigist, õigemini üldse rääkida eesti keeles. Seetõttu kirjutan käesolevas artiklis Vabadussõda suure tähega ja kavatsen seda teha ka igal pool mujal.

Kolmandaks eeldab «Eesti Vabadussõja ajaloost» vähegi asjaliku arvustuse kirjutamine, et selle autor tunneks läbi ja lõhki eelmist kaheköitelist teost, lisaks veel palju muud samal teemal kirjutatut. Mina olen Vabadussõja alal täielik diletant ehk asjaarmastaja. Julge hundi rind on aga rasvane ja nii otsustasin selle ikkagi ette võtta.

Eraldi tuleb seejuures mainida Reigo Rosenthali panust. Tehtu toimetas ja kirjutas ühtlaseks Lauri Vahtre, nii nagu eelmine väljaanne on ka see ladusalt loetav ehk nagu üks mu mitteajaloolasest tuttav ütles: üks mõnus lugemine. Siiski pole tegemist «haleda lugemisega armsale maarahvale», vaid tiheda ja inforikka tekstiga. Eelmise väljaande kombel pole selles viiteid, mis on igati mõistlik, sest need muudaksid lugemise enam kui vaevaliseks. Viited on siiski olemas ja saavad huvilistele kättesaadavaks elektroonilise väljaande kaudu.