Erkki Bahovski: ilustamata Vabadussõda

Tellijale

Autorid rõhutavad sõna «vabadus» ja annavad nii omalaadse vastuse koguteose «Eesti ajalugu» II osale, mis tekitas 2013. aastal suure skandaali. Miks omalaadse? Sellepärast, et Vabadussõja eelloo peatükk otsesõnu «Eesti ajalugu II» ei maini, kuid polemiseerib sellega sellegipoolest.

Teatavasti oli «Eesti ajalugu II» skandaali üks põhjuseid see, et teose autorid heitsid kõrvale idee muistsest vabadusvõitlusest ja eesti rahvuse olemasolust 13. sajandil. Paralleelid Vabadussõjaga olid kiired tulema. Kohe leidus neid, kelle arvates võiks sellise loogika järgi Eesti ajaloost maha tõmmata ka Vabadussõja.

Nii kirjutas praeguse Vabadussõja ajaloo projekti juht Lauri Vahtre (PM, 31.01.2013), et muistne vabadusvõitlus siiski oli, heites «Eesti ajaloo» II osale ette liigset rahvusvahelisust ehk siis asjaolu, et Eesti ajalugu ennast on raamatus vähe. Loomulikult jõudis ta välja ka paralleelini Vabadussõjaga.