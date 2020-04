Investorid usuvad, et börsidel on halvim juba möödas

Lõppev nädal oli Ameerika Ühendriikide aktsiaturgudele parim alates 1974. aastast, Euroopa börsidele alates 2011. aastast. USA börsid on kerkinud märtsi lõpu põhjast juba 25 protsenti. Investorid panustavad usule, et aktsiaturgudel on halvim möödas, ja kiirustavad, et mitte tõusurongist maha jääda.