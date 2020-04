Tellijale

«Asula on lähedal ja lapsi seal palju, ühelegi poisikesele ei ole raske neisse hoonetesse sisse minna!» muretses Võrumaal Osulas kolhoosiaegse tondilossikompleksi lähedal elav Maret Soon. «Väljanägemine on pornograafia, sees jahvatatakse vilja! Juba kolhoos ei kasutanud seda! Lisaks haisevad rõvedalt naftatünnid.»