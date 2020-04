Isa Alfonso: praegust aega ei tohi hiljem unustada

Tellijale

Itaallasest isa Alfonso tunnistab ka, et peab praegu Eestis elamist privileegiks, sest usub, et eestlaste eluviis kaitseb tedagi.

Kas te mäletate oma elust kunagi nii rasket püha nädalat kui praegune?

Nii keerulist aega nagu praegu? Ei. Ka mulle on suureks üllatuseks aeg, kus on raske mõista, mis ja kuidas juhtub, mis asi see on.

Näen preestrina siin Tallinnas, et kirik on tühi. See on meie jaoks väga kurb. Aga samamoodi nagu on kurb, on ka lootus. Miks? Sest kirik on küll tühi ja me peame pühitsema missat Youtube’i kaudu, aga see aeg kutsub kirikut alustama uut missiooni. Kiriku missioon on alati jõuda inimeste juurde.

Preestrina olen näinud aegu, kui kirikusse tuleb palju inimesi. Me unustasime, et meie missioon ei ole ainult nende jaoks, kes tulevad. On palju neid, kes ei tule ega ole kohtunud Kristusega. Nüüd saabuvad paasapühad, paljud ei saa aru, mis on Kristuse ülestõusmine. Võib-olla on aeg, et kõigil oleks võimalus kohtuda Kristusega. See on kiriku töö.