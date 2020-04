Boris Johnson pääses pühade eel intensiivist

Tellijale

Downing Street teatas positiivsest arengust üleeile hilisõhtul, öeldes, et Johnson on paranemise algfaasis ning tema seisundit jälgitakse hoolikalt. Kuigi võib arvata, et olukorra paranedes hakkab peaminister ohje järjest rohkem taas enda kätte haarama, veedab ta usutavasti veel mitu päeva haiglas.