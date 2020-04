Tellijale

Kuna liikumisõpetuse ainekava täitmine on komplitseeritud – hoojooksuga palliviskes ja madallähtest stardi harjutamises on paus –, peavad liikumisõpetajad olema kohanemisvõimelised. «Õpe tuleb korraldada vastavalt oludele. Kehalise kasvatuse ja näiteks kunstitundide puhul on koolid paljud loovad lahendused juba kasutusele võtnud,» kinnitab haridus- ja teadusministeeriumi üldharidusosakonna nõunik Pille Liblik. Samas tõdeb ametnik, et täpset ülevaadet neil tekkinud murekohtadest ei ole. «Oleme suhelnud koolidega, et uurida, kuidas on neil õnnestunud distantsõppe tingimustes tegutsemine üldiselt. Selle käigus ei keskendunud me üksikutele ainetele eraldi,» täpsustab ta.