Spordi lühiuudised

DOPING

Schmidt jätkuvalt vahi all

Mullu Seefeldi MMi ajal kinni võetud dopinguarst Mark Schmidt on ikka veel vahi all ning tema kohtuistung ei alga enne sügist. Schmidt võeti vahi alla eelmise aasta veebruari lõpus Erfurtis ning istub trellide taga siiani. Müncheni regionaalkohtu esindaja kinnitas Saksamaa väljaandele MDR, et aastaid sportlasi veredopinguga aidanud arst vabadusse ei pääse. Kohut hakatakse dopinguarsti üle mõistma kõige varem sügisel. Schmidti advokaadi Juri Goldsteini sõnutsi käitutakse tema kliendiga reeglitevastaselt, sest kohtueelne kinnipidamine on veninud liialt pikaks. «Esitame vajaliku taotluse viivitamatult. Konstitutsioonikohus peab selle üle vaatama,» ütles jurist. Schmidti klientideks olid ka eestlased Karel Tammjärv, Algo Kärp ja Andreas Veerpalu.

FREESTYLE-SUUSATAMINE

Sildaru naudib iseseisvust

Veebruaris täisealiseks saanud Kelly Sildaru on sportlasena alustanud iseseisvat teekonda. Ta mõistab, et peab nüüd enda eest rohkem vastutama, kuid naudib samal ajal suuremat vabadust asjade otsustamisel. Nädala keskpaigas laadis Sild­aru Youtube’i esimese enda tehtud videoblogi ning kuulutas: «Sellest vlogist algas minu iseseisva teekonna algus.» Mida Eesti ainus talialade valitsev maailmameister sellega mõtles? «See tähendab, et suhtlen nüüd sponsorite ja koostööpartneritega. Olen ju varasemaltki sarnaseid asju ajanud, mistõttu midagi väga uut selles ei ole. Praegu kenasti hakkama saanud, kuid arutan otsused ikkagi ka teistega läbi,» selgitas ta. Pikemat lugu Sildaruga saab lugeda Postimehe spordiportaalist.

VÕRKPALL

Prantsusmaal lõpetati hooaeg

Prantsusmaa võrkpalli meistrivõistlusi korraldav Ligue de National de Volley (LNV) otsustas, et tõmbab siiani ajutisel pausil olnud liigahooajale joone alla. Eurosarjade kohtade jagamise tõttu pandi paika ka paremusjärjestus, kuid medalikomplekte välja ei jaotatud. Esikohal lõpetas Timo Tammemaa leivaisa Tours (49 p), kellele järgnesid Montpellier (48) ja Rennes (47). Ardo Kreek ja Pariisi Volley (33 p) lõpetasid hooaja üheksandana. Naiste meistrisarjas moodustasid sümboolse esikolmiku seega Mulhose (60 punkti), Nantes (59) ja Le Cannet (55), Julija Mõnnakmäe koduklubi Pariisi Saint-Cloud sai 18 punktiga 11. koha.

OLÜMPIA

Murepilved olümpia kohal

«Ma ei usu, et keegi meist oskaks praegu öelda, kas see on võimalik järgmise aasta juuliks kontrolli alla saada või ei,» ütles Tokyo mängude korralduskomitee juht Toshiro Muto, seades sellega kahtluse alla olümpia toimumise 2021. aastal. «Me ei ole olukorras, kus saaks anda selge vastuse.» Märtsis otsustati lükata olümpiamängude algus edasi 23. juulile 2021.

KERGEJÕUSTIK

Laanmäe ehitas kanakuudi