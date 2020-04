Eesti lühiuudised

Tellijale

Viiruse kõrgpunkt võib Eestis olla ületatud aprilli lõpuks

Terviseameti kriisistaabi juht Ragnar Vaiknemets (pildil) märkis eile, et koroonaviirusega nakatumise kõrgpunkt võib Eestis olla ületatud aprilli keskpaigaks. Ta selgitas, et kuna iga päev testitakse Eestis üha rohkem inimesi, siis ka nakatunute arv sellega tõuseb, kuid on märgata, et suhtarv läheb madalamaks. «Täna (eile – toim) oli ainult kolm protsenti kogu testitutest positiivsed. See võib anda märki sellest, et levik võib olla pidurdumas, aga me ei saa kindlalt väita, et nakatumiste haripunkt on käes,» ütles Vaikenemts. Ka WHO ütleb kogu Euroopa kohta, et ei saa väita haripunkti kättejõudmist, üksnes Itaalia puhul arvatakse, et haigestumiste kõrgpunkt on käes. «Ka meil on aprilli keskel või lõpu poole oodata kõvera ületamist,» märkis Vaiknemets. BNS