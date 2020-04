Hendrik Alla: ära toida terminaatorit

Väga paljud mu tuttavad olid lapsena äärmiselt nunnud. Ma tean, sest juba paar nädalat postitavad nad oma sotsiaalmeediakontodele oma lapsepõlvepilte. Seda nimetatakse «väljakutseks».

Ma nagu ei mäleta, et enne sel sajandil oleks külaliste ees perekonnaalbum kohvilauale kraamitud ja seda siis seltskonnaga heldimusega lehitsetud. No aga ebatavalised ajad sünnitavadki kummalisi kombeid, ju siis on inimestele seda vaja.

Aga sellega on probleem: Faceboooki turvalisusega on just nii, nagu on, sõltumata sellest, mida Mark Zuckerberg räägib. Inimeste fotod on nii piinlikult avalikud, väikese otsimise peale leidsin hulgaliselt selliste inimeste lapsepõlvepilte, keda ma ei tunnegi. Neid näevad ka võõrad virtuaalsed silmad.

Selliste piltide analüüsimine ja võrdlemine on suurepärane õppematerjal mõnele näotuvastusega tegelevale tehisintelligentsele (AI) agendile. Neid treenitakse niigi inimeste vabatahtlikult üles laaditud fotode ja valvekaamerate videovoo järgi, selle «väljakutsega» antakse vabatahtlikult hindamatut materjali analüüsimiseks, kuidas inimese näojooned vananedes muutuvad.

PÄEVA KOMM Selliste piltide analüüsimine ja võrdlemine on suurepärane õppematerjal mõnele näotuvastusega tegelevale tehisintelligentsele agendile.

See poleks ju paha, kui tegu oleks mõne armsa idufirma AIga, sest need tahavad maailma paremaks muuta – nagu nad kõik ju tahavad. Tõenäoliselt aga kasutavad nii loodud andmebaasi FSB, CIA, Mossadi ja mingi meile tundmatu Hiina salateenistuse AId. 7. aprillil kirjutas Postimees, kuidas Moskva linnavalitsuse nuhkimisäpp suunas kasutajate pildid näotuvastuseks Eestis registreeritud firma serveritesse. Suurriigid saavad oma Suure Venna ehitamisega muidugi niikuinii hakkama, aga AI õpib seda kiiremini ja täpsemini, mida suurem ja mitmekesisem on andmebaas.