Tellijale

Koolivaheaeg saabub seekord teisiti – koos murega, kas minu laps on omandanud kõik, mis vaja. Äkki uuel perioodil selgub, et «kodukoolis» ei ole piisavalt õpitud? Äkki ei lõpeta ta klassi või tuleb kehv tunnistus? Nii mõtleme meie, lapsevanemad, ja nii mõtlevad murelikult ka meie lapsed.

Praegune «kodukool» on katsumus kogu perele. Nüüd, kui laps ei lähe igal hommikul kellegi teise vastutuse alla, oleme meie (veidi) ärevamad, kärsitumad, ehk isegi pahuramad, sest oma töö tahab ka tegemist. Jääb vaid loota, et meil on piisavalt tarkust ja ehk ka filtreid, et oma pahurust lapsele mitte väljendada.