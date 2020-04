Tippjuht Emöke Sogenbits: juhil pole õigust masendusse langeda

Tellijale

Hiljuti peeti võrdse palga päeva. Kas teie arvates on sooline palgalõhe suur probleem?

Mina olen küll väga vale inimene, kelle käest küsida. Väga paljud mehed teenivad minust vähem.

Tööandjana pole mul tegelikult mitte mingit vahet, kas töötaja on naine või mees. Tähtis on tema kvalifikatsioon, oskused, kogemused ja see, kas tema silmad säravad. Sellest sõltub töötasu. Mul ei ole ka mingisugust majanduslikku mõtet maksta meestele lihtsalt rohkem palka, et naisi diskrimineerida. Kui inimene on tubli, siis teda ka edutan.

Seega leian, et see teema on veidi suureks ja üldiseks puhutud. Tahaksin näha konkreetseid juhtumeid. Praegu ei suudeta välja selgitada, kui palju on otseselt diskrimineerivat suhtumist – maksan sulle vähem, kuna oled naine! – ja kui suur osa on ülejäänud faktoritel, näiteks sellel, et naised töötavad lihtsalt teistel töökohtadel, kus palk ongi madalam.