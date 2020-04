Itaalia rikkaim piirkond kukkus võitluses viirusega läbi

Tellijale

On tõsi, et Lombardia tervishoiuasutused ja majanduslikud ressursid võimaldavad epideemiale paremini vastu seista. Teisalt aga mängis rikkus piirkonna vastu ja muutus üheks nakatumise faktoriks. Täpselt samamoodi nagu New Yorgis, võimaldasid tihe asustus ja tugevad ning ulatuslikud kaubandussidemed viirusel täiskiirusel levida.

Nüüdseks on teada teisedki olulised asjaolud, näiteks see, et viirus levis piirkonnas juba enne esimesi ametlikke hoiatussignaale. Vähetähtis pole seegi, et head Lombardia haiglad, kuhu kirjutati sisse palju inimesi, polnud enam elupäästvad asutused, vaid omamoodi plahvatusohtlikud viirusepommid, mis võimaldasid nakkusel hoogsalt levida kõige haavatavamate gruppide, eakate ja haigete seas.