Juhtkiri: elamata jäänud aeg

Elamata jäänud aja vähendamine miinimumini peaks olema keskne kriteerium koroonakriisis otsuste tegemisel. Kuigi iga päev vohav infovoog tõmbab tähelepanu suuresti ainult vahetult toimuvale, tuleb silmas pidada, et liigvarase surma otsus on juba langenud ka paljude teiste puhul. See kehtib palju laiemalt kui ainult otseselt koroona tõttu surijate puhul. Ka saabuv majanduskriis toob endaga kaasa väga palju elamata jäänud aega.

Küsimus, millal taastub maailm endisel kujul, on juba mõnda aega tagasi saanud vastuse: mitte kunagi. Sellest tuleks lähtuda ka akuutsest koroonakriisist väljumise strateegia koostamisel. Kuna näeme Eestis Covid-19sse haigestumiste ja haiglasse võetud inimeste arvu kõvera lamenemist, on õige aeg sellist plaani koostama hakata. Rahvatervise seisukohast võetuna saab sel plaanil olla ilmselt ainult üks lõppeesmärk: karjaimmuunsus. Vaktsiini valmimiseni on veel nii kaua aega, et praegu võib sellega sama hästi kui mitte arvestada. Seetõttu tuleb paraku möönda, et üldise immuunsuseni pole muud teed peale ühiskondliku läbi­põdemise.

Tähtis on kiiresti edasi minna immuunsusuuringutega, et saada teada, kui suurel osal populatsioonist juba on Covid-19 antikehad. Esimese rahvusvahelises meedias tähelepanu pälvinud ja konkreetse protsendi välja toonud uuringu andmetel on Saksamaal Gangelti linnas analüüsitud inimeste valimist 14 protsendil antikehad. See on umbes veerand sellest, mida levinud hinnangute järgi oleks karjaimmuunsuseks vaja. Oodata tuleb täiendavaid uuringuid, aga kui tulemused peaksid Gangeltiga sarnased olema, tuleb tõdeda: sotsiaalne distantseerumine aitab vähendada koormust tervishoiusüsteemile, ent lahendab probleemi väga aeglaselt.

Piirangute leevendamine väga aeglaselt tähendaks ühtlasi väga vaevalist taastumist juba saabunud majanduskriisist. Nii tuleb väljumisstrateegia esimeses etapis tõmmata koomale piirangud, mille absoluutne iseloom ei anna paindlikuma korraga võrreldes suurt lisakasu. On selge, et rahvarohkeid suve­sündmusi sel aastal ei toimu ning kel kodukontoritöö võimalik, peaksid seda jätkama. See ei tähenda, et kõikvõimalikud avalikud kohad ja kodukontoritööd mittevõimaldavad töökohad, kus distantsi hoidmine on võimalik, ei võiks võimalikult ohutul viisil taasavaneda. Meeterruudustiku põrandale märkimine distantsi hoidmise hõlbustamiseks ei tohiks olla hoonete haldajatele üle jõu käiv ülesanne.