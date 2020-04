Tõnis Oja: nüüd on tõesti teisiti

Tellijale

Eelmise sajandi üheksakümnendate aastate internetimulli haripunkti ajal, mil mitte kunagi kasumit teeninud ettevõtete aktsiate hinnad kerkisid taevastesse kõrgustesse, hakati rääkima, et internetifirmad ei peagi nüüd ja praegu kasumlikud olema. Piisab, kui projektsioonid näitavad kasumlikkust kunagi tulevikus. Tavapäraste kasumiaruannete kõrval, mida regulaatorid siiski nõudsid, hakati esitama nn pro forma aruandeid, see tähendab, et mitte tegelikku seisu, vaid seda, mis saab projektsioonide kohaselt olema tulevikus.

Toona räägiti, et tänu interneti ja arvutitehnoloogia arengule on maailm täiesti muutunud ja traditsioonilised majandusaruanded on ajast ja arust, mistõttu on nüüd kõik teisiti.