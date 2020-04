Eesti lühiuudised

Tellijale

Laupäeva õhtul toimus Tallinnas roomakatoliku kiriku Peeter-Pauli katedraalis Kristuse ülestõusmise suurpühale pühendatud missa. Rahvale on seoses eriolukorraga kirikute uksed suletud, kuid linnarahvale vaatamiseks projitseeriti sellest otsepilt katedraali seinale. «Me ei saa koos tähistada püha nädalat ning me ei saa osaleda missal. Pole kahtlust, et selle järgimine on kuulekuse ja armastuse väljendus teiste suhtes,» kirjutas kirik oma jälgijatele. Kirik teatas, et armulaua jagamist ega paasatoidu õnnistamist ei tule. Teenistusi oli võimalik jälgida veebis.