Koroonapere langes kuulujuttude ohvriks

See on üks näide kuulujuttudest, mis koroonaviirusesse jäänud põlist Abja peret väikses kogukonnas saadavad. Ehkki pere on eriolukorra korraldusi järginud, liiguvad küla peal hoopis teised jutud. Pereema sõnul on nad kogukonnas pettunud.