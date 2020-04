Välismaa lühiuudised

Tellijale

USAst sai pandeemia epitsenter

330 miljoni elanikuga Ameerika Ühendriigid läksid laupäeval sünges statistikas ette 60 miljoni elanikuga Itaaliast, sest USAst sai suurima koroonaviiruse surmade arvuga riik, selgub Johns Hopkinsi ülikooli andmetest. Eilse seisuga oli USAs koroonaviirusega nakatunuid tuvastatud üle 530 000 ja surmajuhtumeid oli rohkem kui 20 600. Kõige rohkem surmajuhtumeid on olnud New Yorgis, kus rohkem kui 8000 inimese surma järel asuti Harti saarele kaevama massihaudu. Tegemist on paigaga, kuhu varem on maetud lähedasteta inimesi. Bloomberg/PM