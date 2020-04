Venemaa annab Kaliningradi üksuste moderniseerimisele hoogu juurde

Juba tükk aega on armee nüüdisajastamine Kaliningradi oblastis käinud palju aeglasemas taktis kui ülejäänud Venemaa Lääne sõjaväeringkonnas, sest probleeme mujal on lihtsalt peetud pakilisemaks. Nüüd aga paistavad asjad olevat muutunud: viimasel paaril aastal on Kaliningradis asuvate üksuste tulejõud ja võimekus järjekindlalt kasvanud.