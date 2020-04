Pandeemiast loodetakse jagu saada digiandmete abil

Lõuna-Korea on andnud valitsusasutustele ligipääsu mobiiltelefonide asukohaandmetele ning valvekaamerate ja pangakaartide infole, et panna paika koroonaviirusega diagnoositute liikumismustrid ja tuvastada, kuidas viirus on edasi kandunud. Nutirakendused teavitavad kasutajat, kui ta on viimastel nädalatel haigestunuga kokku puutunud. Näiteks saadab üks äpp teatise, kui haige on olnud lähemal kui sada meetrit.