Selle eelduseks on Euroopas olnud tihe konkurents. Kui USAs kuulub neljale suuremale lennufirmale üle 80 protsendi turust, siis Euroopas on see osakaal vaid 40 protsenti. Nii on tekkinud terve hulk ettevõtteid, mis pakuvad võimalust lennata väga odavalt ja tõsi, tavaliselt ka üpris ebamugavalt.