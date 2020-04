Majanduse lühiuudised

Tellijale

Alkoholitootjad valmistuvad kaotama kolmandikku käibest

Kuna paljudes riikides on suletud baarid ja restoranid, kärbivad rahvusvahelised õlle- ja kange alkoholi tootjad oma kulusid ning püüavad kasvatada sularahareservi. Baaridest ja restoranidest tuleb umbes veerand kuni kolmandik alkoholitootjate käibest, ent see on kasumlikum kui müük kauplustes. Täiendava hoobi on andnud müügi ärakukkumine transpordisõlmedes, nagu lennujaamad. Investeerimispank Jefferies prognoosib 10–40-protsendilist ärikasumi langust. Nii ongi suured alkoholitootjad kärpinud kõiki mittehädavajalikke väljaminekuid, nagu nõustajatele, koolitustele, reisidele ja meelelahutusele tehtavad kulutused. Samas jääb spordiürituste edasilükkamise tõttu tegemata hulk sponsorkulutusi. Seni on ettevõtted vältinud massilisi koondamisi, et olla valmis suuremaks alkoholitarbimiseks, kui inimesed pandeemia lõppu tähistama hakkavad. Financial Times/PM