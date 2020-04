Urve Eslas: mõtleja vastutus

Kord kõneles ta nii: «Platonil on «Riigis» hea lause: me ei räägi mitte mõnest ebaolulisest asjast, vaid sellest, kuidas inimene elama peaks. Nii ka nüüd. Inimesed seisavad silmitsi vajadusega teha valikuid, kuid nad näevad enda ees pigem stereotüüpe kui vabu valikuid. Näiteks kas minna edasi majandusliku kasvu poole või pöörduda tagasi traditsioonilise maaelu juurde. Kui mulle näib, et majanduskasvu suund on jube, siis jääb mul valida vaid traditsiooniline maaelu. Või poliitilised valikud – kas valida valitsuse või opositsiooni toetamine. Inimese ette on pandud valikupaar ja otsust tehes võib tal olla tunne, nagu peaks ta justkui võtma terve komplekti. Ja siin on koht, kus filosoofid saavad abiks olla, näidates, et kui asja üle järele mõelda, ei ole sugugi tegemist valikuga kahe võimaluse vahel, vaid on palju enam alternatiive, palju variatsioone mõlemas suunas.»

Vast samast impulsist on kantud ka tõik, et John Lucase kodulehel on tema kirjutised tasuta allalaaditavad. 16. septembril 2006 tehtud sissekandes kirjutas ta nii: «Panin oma raamatu «Mõistus ja tegelikkus» («Reason and Reality») peatükid veebi üles. Põhjused selleks on osalt mõistuslikud, osalt ideoloogilised. Raamatu avaldamine on aeglane ja tüütu ega anna võimalust õgnevdusteks (ja ma teen palju näpuvigu, on ka tõsisemaid möödalaskmisi) enne, kui kogu trükk on läbi müüdud. Platon ütles, et raamatud on kehv asendus dialoogile, ja internet võimaldab intellektuaalset mõttevahetust viisil, mis vanema tehnoloogia puhul võimalik ei olnud. Ja lõppeks, raamatud on enamiku inimeste jaoks liiga kallid. Mind on alati puudutanud Hillaire Belloci sõnad: «When I am gone, let only this be said: His sins were scarlet, but his books were read» («Kui lahkun ma, siis öelgu nad vaid, et: Süü ränk tal aga raamat armastet.»)