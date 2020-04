Kultuuri lühid

Arvo Pärt koroonakriisist

Arvo Pärt andis Hispaania väljaande ABC kultuuriosale intervjuu. Usutluses ütles helilooja, et koroonaviirus on valuliselt näidanud, et inimkond on üks terviklik organism ning et inimeksistents on võimalik üksnes suhtes teiste elusolenditega.

«Mõistet «suhe» tuleb võtta kui maksiimi, kui võimet armastada. See on aga ülimalt kõrge nõudmine, ehk liigagi kõrge inimese jaoks,» selgitas Pärt, vastates küsimusele, mis on koroonakriisi olulisim õppetund.

Küsimusele, millist rolli mängivad helilooja arvates kunstid, kui meie identiteeti määravad suhete ja sotsiaalsete sidemete võrgustikud praeguses globaalses kriisis, vastas ta nii: «Praegu maailmas toimuv sunnib meid kõiki paljustki loobuma ja oma elu otsekui taandama, see on omamoodi totaalne paast kogu maailma jaoks. Paastu mõistet, selle tagajärgi ja mõju tuntakse kõikides kultuurides. Praegune enesepiiramise olukord puudutab meid kõiki, ka kunstimaailmas, tahame seda või mitte.»

Märtsis tunnustati Arvo Pärti uue heliloomingu loomise eest Hispaania BBVA fondi auhinnaga Fronteras del Conocimiento. PM

Trad Attack!i liikmed Jalmar Vabarna, Tõnu Tubli ja Sandra Vabarna. FOTO: Mihkel Maripuu

Trad.Attack!’i kontsert sügisel

Trad.Attack!’i uue albumi «Make Your Move» esitluskontsert Saku suurhallis, mis pidi toimuma 23. mail, lükkub 26. septembrile. Bändi uus album ilmub 17. aprillil. «See kontsert on suurim asi, mille bändiga kunagi ette oleme võtnud. Eesti esimene 360-kraadine lava tuhandete pealtvaatajate ja kümnete kaasesinejatega, iga lugu omaette vaatemäng. Just nii me seda ette kujutame, kuid 23. mail esinedes peaksime tegema oma plaanides järeleandmisi ja seda me teha ei raatsi,» selgitas edasilükkamise otsuse tagamaid Jalmar Vabarna. PM

Kruglov-Sooäär Quarteti uus album «Tšaikovski». FOTO: Plaat

Tšaikovski džässivõtmes

Juba kümme aastat koos musitseerinud Kruglov-Sooäär Quartet ehk Aleksei Kruglov, Jaak Sooäär, Mihkel Mälgand ja Tanel Ruben töötlevad plaadil «Tšaikovski» vene helilooja tuntud teoseid.