Hiljuti jõudis Netflixi äge ja tähelepanuväärne komöödiasari «Community», mida tasuks kindlasti vaadata. Olgu kohe öeldud, et selle esimene hooaeg on natukene lahjem, ent kusagil teisest hooajast alates läheb see väga ogaraks. Teatud mõttes on see ka sari, mis räägib teistest sarjadest, ja on alati väljaspool iseenese kehtestatud süsteeme ja reeglistikke. See on sari teatavate piiride poorsusest.