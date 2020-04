USA populaarseima spordiala Ameerika jalgpalli tippliiga NFL on paljudele eestlastele üsna võõras, kuid seal on aastaid kõvasti mehetegusid teinud endine kergejõustiklane Margus Hunt. Kui maailmas ja eriti Ameerika Ühendriikides vohab koroonaviirushaigus Covid-19 praegu iseäranis aktiivselt ning suurem osa spordist lihtsalt seisab, siis NFL sai kenasti oma hooaja veebruaris lõpetatud ja uus on veel mägede taga. Seega on vähemalt praegu nemad suures plaanis veel üsna soodsas seisus.